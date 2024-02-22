В закритому форматі обговорили питання F-16: Зеленський провів чергову Ставку

Під час Ставки главком ЗСУ розповів про оперативну обстановку на фронті.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Під час зустрічі з військовими детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, під час Ставки главком ЗСУ розповів про оперативну обстановку на фронті.

“Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова. Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію”, - розповів Володимир Зеленський.

Закрита доповідь також була присвячена літакам F-16. Зокрема, йшлося про кількість у першій партії та термінах отримання.

“Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що окупанти перекидають вцілілі підрозділи з-під Авдіївки на інші напрямки.

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