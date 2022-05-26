В Запоріжжі камери зафіксували момент влучання ракет, місцеві і досі усувають наслідки руйнувань

Одна людина загинула, троє поранені, десятки пошкоджених будинків, деякі зруйновані дощенту - це наслідки чергового ракетного обстрілу Запоріжжя.

За попередніми даними, росіяни намагалися поцілити по стратегічних підприємствах, втім, вкотре промазали. Так звана «високоточна зброя» окупантів знову нищить цивільних. Тип ракет наразі не називають, за попередніми даними, росіяни запустили їх із моря, йдеться в ТСН.

Російські ракети б’ють по приватному сектору та нищать людські обійстя. Лише у одному районі Запоріжжя постраждали десятки будинків, частина – зруйнована повністю.

Ракета розірвалася над кварталом близько пів на шосту ранку. Валерій щойно прокинувся та пішов до ванної, але скупатись чоловік не встиг. «Одразу це був такий удар, я падаю на коліна, кілька секунд я просто не розумію, що я роблю на колінах. Тобто воно приглушило отак і все. І потім я починаю розуміти, що у мене все сиплеться, все ламається, і просто починаєш розуміти, що караул», - каже чоловік.

Жити у будинку неможливо: немає газу, ледь тече вода, всередині суцільні руйнування, бите скло повсюди. «Не знаєш, за що хапатися, просто не знаєш, і треба якось закриватися, виходить, їхати не можна з дому, бо тут не можна ж покинути відкритий будинок, тут багато майна. Слава Богу, не зима звичайно, ну, щось робитимемо», - кажуть мешканці.

З чотирьох ракет, скерованих по обласному центру, вдалося збити одну. Інші – поцілили у підприємство та дощенту зруйнували банківське відділення. Ще одна влучила у торговельно-розважальний комплекс на центральному проспекті міста. Момент прильоту зафіксували камери спостереження, встановлені всередині. Тут досі ліквідовують наслідки влучання.

В усіх будинках навколо вибиті шибки, люди нашвидкуруч намагаються затулити вікна. Всі крамниці та салони одразу у кількох кварталах, поруч з епіцентром вибуху, потрощені. Правоохоронці на пів дня перекрили рух у центрі міста.

В людей збирають дані щодо збитків. Господарі весільного салону навіть не розуміють, як усе підрахувати. Окрім пошкодженого одягу, руйнації тут просто неймовірні. «Розбито вікно, вікно, що виходить на проспект, теж розбите повністю, стеля зруйнована. Вітрини, все, розбита повністю. І друга вітрина теж», – показують у салоні.

Найбільші руйнування – у Шевченківському районі та старому середмісті Запоріжжя. Одна людина загинула, ще троє шпиталізовані з пораненнями різного ступеня. Керівництво області провело термінову нараду із посилення заходів безпеки. Окрім ракетних обстрілів, за останній тиждень росіяни в рази збільшили концентрацію окупаційних військ під Запоріжжям.

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