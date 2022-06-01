В Запорізькій області окупанти щоденно обстрілюють Гуляйполе: за добу зруйнували 10 будинків

В Запорізькій області окупанти щоденно обстрілюють Гуляйполе: за добу зруйнували 10 будинків

В Запорізькій області правоохоронці документують наслідки щоденних обстрілів Гуляйполя.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

1 червня до поліції надійшло повідомлення про наслідки обстрілу населеного пункту. Поліцейські задокументували близько 10 фактів руйнування будинків.

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“В усіх домівках вибиті вікна та двері, пошкоджено дахи, посічені стіни. У багатьох людей зруйновано подвір’я та господарчі будівлі на прибудинковій території. Поліцейські зібрали доказові матеріали збройного злочину та передали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 ("Порушення законів та звичаїв війни") Кримінального кодексу України”, - наголосили в Нацполіції України.

Нагадаємо, що українські артилеристи перемогли окупантів в грі "кішки-мишки".

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