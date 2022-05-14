В Запорізькій області російські окупанти обстрілюють мирне населення

В Запорізькій області російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення.

Правоохоронці фіксують злочини військових РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як зазначається, 13 травня копи зафіксували руйнування декількох житлових будинків Гуляйполя. Внаслідок бойових дій ніхто не постраждав.

“За даним фактом поліцейські зібрали необхідні доказові матеріали збройного злочину, які передані до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що Туреччина готова скерувати судно для евакуації військових з "Азовсталі".

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