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В Запорізькій області "втомився" міст між Мелітополем та Токмаком

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В Запорізькій області "втомився" міст між Мелітополем та Токмаком

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В тимчасово окупованих Мелітополі та Токмаку Запорізької області “втомився” ще один міст.

З ладу вийшов міст між населеними пунктами Новобогданівка та Троїцьке.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. 

“Між Мелітополем та Токмаком “втомився” черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке”, - написав Олександр Старух. 

Відмітимо, що населені пункти з’єднує залізнична дорога та автомобільна траса М18. Ще один вибух на ділянки був на мосту між Мелітополем та Токмаком в окупованому селі Любимівка відбувся 3 липня.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти маскують гранати в кущах та на гіллі дерев.

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