В Запорізькій області "втомився" міст між Мелітополем та Токмаком

В тимчасово окупованих Мелітополі та Токмаку Запорізької області “втомився” ще один міст.

З ладу вийшов міст між населеними пунктами Новобогданівка та Троїцьке.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Також читайте Тернопіль в односторонньому порядку розірвав угоди з білоруськими містами-партнерами

“Між Мелітополем та Токмаком “втомився” черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке”, - написав Олександр Старух.

Відмітимо, що населені пункти з’єднує залізнична дорога та автомобільна траса М18. Ще один вибух на ділянки був на мосту між Мелітополем та Токмаком в окупованому селі Любимівка відбувся 3 липня.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти маскують гранати в кущах та на гіллі дерев.

Читайте також: