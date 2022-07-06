В Запорізькій області "втомився" міст між Мелітополем та Токмаком

В тимчасово окупованих Мелітополі та Токмаку Запорізької області “втомився” ще один міст.
З ладу вийшов міст між населеними пунктами Новобогданівка та Троїцьке.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“Між Мелітополем та Токмаком “втомився” черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке”, - написав Олександр Старух.
Відмітимо, що населені пункти з’єднує залізнична дорога та автомобільна траса М18. Ще один вибух на ділянки був на мосту між Мелітополем та Токмаком в окупованому селі Любимівка відбувся 3 липня.
Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти маскують гранати в кущах та на гіллі дерев.
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