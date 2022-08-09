В Запорізькій ОВА розповіли про "гарячі" точки в регіоні та чи можливий наступ на область

Наразі найгарячішою ділянкою у Запорізькій області є кордон із Донецькою областю. Окупанти країни-агресорки Росії обстрілюють Гуляйполе, Оріхівську громаду, Василівський район, частину Пологівського району.

Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, пише УНІАН.

За словами Старуха, накопичення сил ворожої армії на Запорізькому напрямі відбувається періодично.

"Вони підтягують сили та перерозподіляють їх на інші напрямки Херсонської та Донецької областей. Імовірність подальшого наступу на Запоріжжі військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе", - наголосив Старух.

Як повідомлялося, через російське вторгнення опалювальний сезон 2022-2023 рр. у Запорізькій області буде дуже складним. Саме тому влада області просить місцевих вже зараз запасатися дровами і паливними брикетами.

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