В засекреченій частині Плану перемоги Зеленський просить надати Україні ракети "Томагавк" – NYT

Протягом тижнів президент України Володимир Зеленський спонукав західних лідерів підтримати його План перемоги, який, як він стверджує, покладе край війні країни з Росією вже наступного року. Але у відповідь Зеленський отримав "лише теплу риторичну підтримку".

Про це пише The New York Times.

Жодна країна не погодилася дозволити Україні обстрілювати західними ракетами великої дальності військові цілі в глибині Росії. Також жодна велика держава публічно не схвалила запрошення України до НАТО, поки вирує війна.

За цими мірками лобістський тур Зеленського Сполученими Штатами та Європою за останні шість тижнів можна вважати провалом, зазначає видання.

Офіційні особи США, в приватному порядку та виключно на умовах анонімності, висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги.

Наприклад, в одній секретній частині плані Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування", в якому Україна отримає ракети "Томагавк", що є абсолютно нездійсненним запитом, сказав неназваний високопосадовець США. "Томагавк" має дальність ураження цілей понад 2400 км, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних великої дальності ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких ракет.

У США стверджують, що Україна також не надала Вашингтону "переконливих доказів" щодо того, як саме вона використовуватиме зброю великої дальності, а наданий список цілей на території РФ значно перевищує кількість ракет, які США чи будь-який інший союзник могли б поставити.

Оскільки опитування показують, що більшість українців досі не згодні відмовитись від захоплених Росією територій, Зеленський намагається "збалансувати політичний тиск вдома та мінливий ландшафт за кордоном".

Аналітики кажуть, що вибори в США, які відбудуться за кілька днів, значною мірою визначать майбутнє війни. Видання припускає, що українці, можливо, сподіваються, що президент США Джо Байден наважиться на рішучі кроки після виборів. Не можна виключати, що в останні місяці свого президентства він схвалить використання Україною ракет великої дальності чи пришвидшить її шлях до НАТО.

Нагадаємо, за інформацією WSJ, у США критично тануть запаси ракет через війни в Україні і на Близькому Сході. Це ставить під сумнів готовність Пентагону реагувати на війни в Європі та на Близькому Сході, а також на потенційний конфлікт у Тихому океані.

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