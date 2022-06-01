В застосунку “Дія” завершилося опитування щодо вільного володіння зброєю в Україні: результати приголомшливі

В застосунку “Дія” завершилося національне опитування щодо вільного володіння зброєю в Україні.

Більшість голосів українці відділи за можливість надати громадянам змогу мати пістолет і вільно носити його з собою.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за тиждень в опитуванні взяли участь понад 1,7 млн українців. Воно стало наймасовішим.

59% громадян проголосували за вільне володіння пістолетом українцями , які відповідають вимогам закону.

, які відповідають вимогам закону. 22% проголосували за те, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення.

серед цивільного населення. 19% проголосували за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону. Використовувати ж їх можна буде в тирах чи на стрільбищах. У такому разі носити зброю з собою заборонено.

Фото: Михайло Федоров / Facebook

“Дякуємо за вашу активність. Така залученість — показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три кліки. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії”, — наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що 92% громадян України погано ставляться до РФ.

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