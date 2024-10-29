В Железногорськ на Курщині завітала запальна "бавовна" – соцмережі (відео)

Нічка для жителів російського Железногорська почалася неспокійно.
Жителі міста Железногорськ Курської області повідомляють про атаку БпЛА.
Відео з місця прильоту публікують у Мережі. На кадрах видно, що після удару безпілотників спалахнула пожежа. Про наслідки атаки поки невідомо.
Станом на 23:41 місцеві пабліки Железногорська скаржилися, що ще один БПЛА летить на їхнє місто.
Раніше губернатор підконтрольної росіянам частини Курської області попереджав про загрозу від БПЛА.
Зауважимо, що минулої доби, 28 жовтня, уже повідомлялося про атаку на місцевий завод - другий за величиною в РФ по видобутку залізної руди.
Раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.
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