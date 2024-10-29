В Железногорськ на Курщині завітала запальна "бавовна" – соцмережі (відео)

Жителі міста Железногорськ Курської області повідомляють про атаку БпЛА.

Відео з місця прильоту публікують у Мережі. На кадрах видно, що після удару безпілотників спалахнула пожежа. Про наслідки атаки поки невідомо.

Станом на 23:41 місцеві пабліки Железногорська скаржилися, що ще один БПЛА летить на їхнє місто.

В Железногорськ на Курщині завітала "бавовна" – соцмережі

Раніше губернатор підконтрольної росіянам частини Курської області попереджав про загрозу від БПЛА.

Зауважимо, що минулої доби, 28 жовтня, уже повідомлялося про атаку на місцевий завод - другий за величиною в РФ по видобутку залізної руди.

Железногорськ на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.

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