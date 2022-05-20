В Житомирській області на випадок нападу з боку Білорусі зміцнюють оборонні рубежі

На випадок нападу з боку Білорусі в Житомирській області зміцнюють оборонні рубежі.

Про це під час единого телемарафону повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, роботи з укріплення не зупинялися ні на хвилину. Якщо комусь з військових РФ чи Білорусі захочеться зайти до України, ЗСУ їм дасть гідну відсіч.

"Велика заслуга наших військових і тероборони в тому, що наш північний сусід сказав, що з Білорусі в Україну можуть поїхати лише трактори. Те, що ми робили і робимо, продовжуючи нарощувати оборонні рубежі, стало однією з причин того, що білоруські війська не зайшли на територію України. Я не можу сказати, що ми робимо на кордоні, але я можу запевнити, що ми постійно проводимо роботу, постійно нарощуємо оборонні рубежі", – наголосив Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що Україна може стати членом НАТО одразу після війни.

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