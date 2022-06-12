В житомирській школі вчителька переконувала колег, що Путін хоче "врятувати" український народ

В житомирській школі вчителька переконувала колег, що Путін хоче "врятувати" український народ

Служба безпеки України продовжує системну роботу з виявлення колаборантів та прибічників збройної агресії РФ на Житомирщині.

Серед зрадників - вчителька української мови.

Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області.

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У Житомирі вчителька української мови міської загальноосвітньої школи переконувала своїх колег у тому, що президент Росії Володимир Путін хоче за допомогою “спеціальної військової операції врятувати" український народ від так званих "бандерівців" та нібито "допомогти" нашій країні у боротьбі з "нацистами".

Відтак, з її слів, опір окупантам є безперспективним і безглуздим.

Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч.2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Нагадаємо, українські правоохоронці викрили в Бахмуті місцеву жительку, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України.

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