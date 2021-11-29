В зоні ООС проросійські бойовики поранили українського військового

Окупанти стріляли зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Сьогодні, 29 листопада, окупанти поранили військовослужбовця Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Новолуганського противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним.

Читайте також: