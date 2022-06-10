"В зоні ризику - медіа": Держспецзв'язку попереджає українців про нову кібератаку

"В зоні ризику - медіа": Держспецзв'язку попереджає українців про нову кібератаку

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про нову кібератаку на українську критичну інформаційну інфраструктуру.

Зловмисники розсилають електронні листи з темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає про масове розсилання небезпечних електронних листів із темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти", - йдеться у повідомленні.

Розсилання здійснюються, зокрема, серед медійних організацій України (радіостанції, газети, новинні агенції тощо). Встановлено більше 500 електронних адрес отримувачів.

"Електронні листи містять додаток у вигляді документу "СПИСОК посилань на інтерактивні карти.docx", відкриття якого може призвести до завантаження шкідливої програми CrescentImp", - зазначають у Держспецзв'язку.

Також фахівці попереджають, що зловмисники все частіше вдаються до розсилань електронних листів зі скомпрометованих електронних адрес державних органів і закликають у випадку, якщо ви стали жертвою кібератаки, терміново інформувати команду CERT-UA.

Нагадаємо, що у МЗС РФ звинуватили країни Заходу в кібератаках на критичну інфраструктуру та державні інституції Росії і попередили про "непередбачувані наслідки".