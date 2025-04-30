В ЗСУ можуть з’явитися Космічні сили: що відомо про ініціативу

Космічні сили в ЗСУ / © pixabay.com

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Народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський зареєстрував проєкт закону про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Про це повідомила нардепка Мар’яна Безугла, посилаючись на ініціативу члена комітету з питань оборони Федора Веніславського.

«Веніславський реєструє законопроєкт створити Космічні сили ЗСУ», — написала депутатка.

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Наразі у відкритому доступі немає тексту законопроєкту про створення Космічних сил у складі ЗСУ, а нардеп Федір Веніславський не прокоментував ініціативу.

Раніше Міноборони створило Управління космічної політики для розвитку військових космічних технологій, зокрема супутників і ракет, а також формування держполітики у цій сфері. Заступниця міністра Катерина Черногоренко заявила, що відомство прагне стати основним замовником космічних рішень для ЗСУ і не виключає створення окремих Космічних сил. До 2030 року Україна планує розгорнути власні супутники для оборони, систему попередження атак та моніторингу космосу.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі.