В ЗСУ назвали головну перепону у просуванні на Таврійському напрямку

Головна перепона на шляху ЗСУ на Таврійському напрямку – це мінно-вибухові загородження окупантів.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив у ефірі Radio NV.

Шершень наголосив, що в російських військ "дуже потужні лінії оборони", тому українським захисникам доводиться битися буквально за кожен метр території.

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"Найголовнішою перепоною в їхніх (ворожих) оборонних редутах, які (завдовжки) від 5 до 30 кілометрів, на думку розвідки, в цих інженерних спорудах оборони можна чітко виділяти мінно-вибухові загородження – мінні поля, які уповільнюють наше просування", – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Він уточнив, що російські загарбники встановили багато протитанкових мінно-вибухових загороджень, які разом з іншими мінами встановили на розтяжки. Шершень зазначив, що це заборонено Женевською конвенцією.

"Якщо говорити про (ворожі мінно-вибухові) лінії, то їх нараховується 3-4, які потрібно долати тим, що пробивати там коридори, щоб просувалися штурмові групи. І певні штурмові групи мають план, як треба проходити далі бойові порядки", – розповів Шершень.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили 5 липня, що українські війська продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас захисники стримують наступ ворога на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Ситуація на Таврійському напрямку

Як повідомив 5 липня генерал Олександр Тарнавський, українські бійці мають успіх на Таврійському напрямку, системно вибиваючи ворога з його позицій. За попередню добу окупанти втратили там понад дві роти солдатів та 25 одиниць військової техніки.

За день до цього Шершень повідомив, що ЗСУ просунулися вглибину ворога на 2 км на Бердянському напрямку і закріплюються на зайнятих рубежах.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські війська на Запорізькому напрямку для протидії ЗСУ змушені задіяти свої резерви, тоді як українські бійці ще навіть не застосували основні свої ударні сили.

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