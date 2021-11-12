В ЗСУ назвали кількість російських солдатів, які воюють на Донбасі

В ЗСУ назвали кількість російських солдатів, які воюють на Донбасі

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Росія підтримує потужне угруповання в ОРЛДО.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей на постійній основі воюють понад 2 тисячі російських кадрових військових.

Про це такі цифри повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання.

"Загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО.

Він наголосив, що кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.

Нагадаємо, сьогодні ввечері стало відомо про загибель в зоні Операції об'єднаних сил двох військовослужбовців. Вони підірвалися на ворожому невідомому пристрої.

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