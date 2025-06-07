В ЗСУ назвали єдину умову, за якої Путін зможе довго воювати: подробиці

Володимир Путін / © Getty Images

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Російський диктатор Володимир Путін, можливо, хоче воювати ще тривалий час, проте має обмежені можливості для цього.

Про це наголосив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко для 24 каналу.

Незважаючи на значні втрати особового складу Росії та потужні удари по військовій інфраструктурі, стратегічної переваги Кремль не має.

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Росія підтримує свій бюджет за рахунок продажу нафти, однак падіння цін та неефективне використання коштів суттєво послаблюють ворога. Хоча окупанти іноді досягають тактичних успіхів, перемоги в війні це не гарантує.

«Путін може воювати довго лише за умови, що російські солдати швидко гинуть, але не виникає масового протесту«, — зазначив Тимочко.

Він додав, що через майже мільйонні втрати та величезну кількість поранених, у Росії зростає невдоволення, що може викликати внутрішню нестабільність.

Диктатор розуміє, що тривала війна загрожує йому серйозними наслідками всередині країни.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін просто не мислить Росії й себе без України ― і завданням міжнародної спільноти є не переконати диктатора не воювати, а зробити Україну максимально недосяжною для нього. І це те, чого Дональд Трамп досі не усвідомлює.

Путіну відомий концепт TACO (Trump Always Chickens Out) ― тобто Трамп постійно дає задню з первинними суворими заходами. Такою була його поведінка як бізнесмена, тепер це можна спостерігати в темі мит щодо товарів з інших країн.