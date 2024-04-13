В ЗСУ підтвердили ліквідацію командного пункта росіян у Луганську (відео)

У суботу, 13 квітня стало відомо про удар по базуванню російських окупантів у Луганську.

Сили оборони України успішно уразили пункт управління військ "Центр" противника в тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Командування також опублікувало відео наслідків удару, які поширюються російськими пабліками.

Нагадаємо, про "бавовну" в Луганську повідомили місцеві пабліки у суботу, 13 квітня. За даними українських журналістів, "прилетіло" в районі машинобудівного заводу.

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