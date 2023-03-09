В ЗСУ показали уламки збитих 9 березня російських ракет (фото)

ЗСУ показали фото уламків російських ракет, які були збиті силами української ППО 9 березня під час масованої атаки з боку ворога.

Відповідні знімки опублікували Повітряні сили ЗСУ.

На фото зафіксовані уламки ракет "Калібр" та Х-101.

"Уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, збиті 9 березня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України", – йдеться у підписі до знімків.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, Росія вкотре влаштувала по Україні масовану атаку, випустивши в ніч проти 9 березня 81 ракету та 8 дронів. Силам ППО вдалося знищити 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" та 4 дрони-камікадзе.

Під ворожим обстрілом опинились Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Харківська, Сумська, Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Запорізька області та Київ. Внаслідок атаки є поранені і загиблі, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Зауважимо, що середи випущених ворогом ракет було 6 "Кинджалів". РФ вперше випустила таку кількість цих ракет по Україні за раз. Кожна така ракета може коштувати від 10 млн дол.

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