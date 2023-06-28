В ЗСУ попередили про балістичну загрозу на Дніпропетровщині

На півдні та сході України оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попередили 28 червня про балістичну загрозу на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ПС у Мережі.

"Увага! Дніпропетровська область – загроза застосування балістичного озброєння!" – йдеться в короткій заяві.

Зауважимо, водночас на сході та частині півдня України оголошена повітряна тривога. Так, сирени лунають на Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та у Криму.

Мапа тривог в Україні зараз 28 червня

Нагадаємо, за пів години до цього в Повітряних силах попередили про загрозу російських ударів, адже зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Додамо, раніше цього ж дня окупанти влаштували обстріл по Вовчанській громаді на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинули троє чоловіків.

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