В ЗСУ повідомили, чи справді ворог захопив два села на Луганщині та Харківщині

В Україні взагалі немає вказаних ворогом населених пунктів: одне з сіл давно ліквідували, а інше – перейменували.

Заява Міноборони Росії про захоплення окупантами двох українських сіл у Луганській та Харківській областях є неправдивою.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив у коментарі "Укрінформу".

Російське Міноборони у своєму черговому звіті 12 травня надало інформацію, що "були звільнені від українських підрозділів населені пункти Артемівка і Тимківка".

"Річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість. Більше того, таких населених пунктів в Україні немає... М'ясожарівку у звіті назвали Артемівкою. Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року", – розповів Волошин.

Він наголосив, що М'ясожарівка наразі перебуває під контролем українських військ.

"Що стосується захоплення населеного пункту Тимківка в Куп'янському районі Харківської області, то це село було ліквідоване ще 1987 року", – зауважив речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що на тій території російських військ теж немає.

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Нагадаємо, як повідомив 12 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, російська армія свої основні зусилля зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках фронту. На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, а у Вовчанську противник "загруз".

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