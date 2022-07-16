В ЗСУ повідомили, чи всі добровольці залучені до війни проти Росії

Ще не всі добровольці в Україні мобілізовані, оскільки цілі ставляться не щодо кількості людей, а щодо конкретної спеціальності, конкретного спеціаліста.

Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

"Якщо цей доброволець в певному регіоні, певному центрі комплектування стоїть на обліку і виявив таке бажання, але цей регіон не комплектує такими спеціалістами якусь військову частину, то він продовжуватиме бути в чергзі, в очікуванні. Його будуть викликати у разі необхідності", - зазначив він.

Він також наголосив, що мобілізація не має добровільного підґрунття. На законодавчому рівні це військова служба за призовом. Натомість добровільна служба відбувається за контрактом.

Горбач додав, що можуть призивати осіб, які не зовсім бажають цього. Він зазначив, що, згідно з Конституцією, оборона й захист суверенітету та цілісності – це справа усього народу. Боронити державу – це обов'язок кожного громадянина.

За його словами, видавання повістки не означає, що військовозобовязаного відразу призивають до лав Збройних сил України, або інших військових формувань.

Ця повістка в першу чергу роздається для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування і начальник центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров'я і можливо потім, за потреби, вже призивати його, якщо він відповідає всім критеріям, до служби в армії.

Комплектування військових частин відбувається за територіальним принципом. ЗСУ мають інформацію, де, скільки, в якому регіоні, за якими спеціальностями перебуває громадян на військовому обліку. Але якщо в регіоні немає потрібних спеціалістів, то вона можуть залучатися з інших регіонів.

Нагадаємо, в ЗСУ пояснили, як в Україні найближчим часом відбуватиметься мобілізація.

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