В ЗСУ повідомили про складну ситуацію на Донеччині: "ворог скаженіє" та намагається прорвати оборону

Українським військам вдається тримати позиції в районі Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів.

Ситуація на фронті на Донеччині є надзвичайно складною, адже там російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, тож шукають слабкі місця, щоб таранити всіма видами артилерії.

Про це розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий, повідомляє "Еспресо".



"Ситуація надзвичайно складна на Донеччині. Ворог скаженіє та намагається будь-що прорвати нашу оборону, вишукує слабкі місця, щоб таранити її всіма видами артилерії. Противник б'є великокаліберною артилерією, а сьогодні Пригожин, очільник ПВК "Вагнер", показував, але треба верифікувати місцевість, що вони використовували "Гіацинти", адже про це ми й раніше знали", – зауважив Череватий.

"Також вони працюють системами реактивного залпового вогню, за можливістю – авіацією, щоб прорвати нашу оборону", – додав він.

Водночас представник Східного угрупування повідомив, що ЗСУ в районі Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів продовжують тримати позиції. Українські захисники щоразу відбивають атаки ворога, завдаючи йому важких втрат.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що якщо ЗСУ не відстоять Бахмут, війна затягнеться і в російського диктатора Володимира Путіна з’являться підстави вимагати переговорів із Заходом. Водночас експерт вважає, що країна-агресорка вже перейшла пік своїх бойових можливостей, і треба її війська доламати.

Ще один військовий експерт Сергій Грабський розповів – навіть якщо окупантам вдасться захопити Бахмут, вони не матимуть успіху в подальшому просуванні до Слов’янська та Краматорська, на що покладають надії.

За оцінками західних аналітиків, якби росіяни здійснили прорив у Бахмуті, це б становило загрозу для Краматорська та Слов'янська і позбавило б Україну корисного перетину шляхів і залізниць. Проте на сьогодні Бахмут вже не має такого важливого значення через великі руйнування.

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