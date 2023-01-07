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В ЗСУ пояснили, чи можливо повністю захиститися від ракетних ударів Росії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В ЗСУ пояснили, чи можливо повністю захиститися від ракетних ударів Росії

Фото: Associated Press

Генерал-лейтенант ЗСУ розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілів окупантів.

Генерал-лейтенант ЗСУ та командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк пояснив, що жодна система протиповітряної оборони не дає 100% захист від від ракетних ударів, все залежить від масованості удару.   

Про це він розповів у інтерв'ю "Суспільному". 

"Українська система ППО робить дива. Знищує 70-90% відсотків цілей. Та противник теж готується. Вони міняють траєкторії, способи ураження. На наше щастя у них залишилось не так багато потужностей. Тому вони прораховують кожен політ ракети", - пояснив він. 

Павлюк також зазначив, що Україна просить в партнерів надати більш ефективні засоби ППО. 

"Ми просимо партнерів більш ефективні засоби ППО. Вони надходять, але на такими темпами й кількостями, як нам потрібно. Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато", - резюмував генерал.

Ракетні удари Росії по містах України

У перший день повномасштабної війни – 24 лютого 2022 року, Росія атакувала міста України ракетами. Від того дня ракетні удари не припиняються. Однак вже у жовтні минулого Росія, окрім ударів по населених пунктах, почала цілеспрямовано руйнувати критичну інфраструктуру України, атакуючи, окрім ракет, іранськими дронами-камікадзе.

Один з останніх масованих ракетних ударів по Україні відбувся 31 грудня, коли російська армія здійснила масовану атаку на Київ.  Вибухи пролунали у кількох районах міста – Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Крім того, уламками було частково зруйновано готель, пошкоджено палац "Україна". Пошкоджено приміщення. 

Також постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта з видання "Асахі Сімбун". Під час обстрілу російських терористів журналіст перебував у готелі, в який влучила ракета.

Також від 1 січня росіяни атакують Україну іранськими безпілотниками. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
493
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