В ЗСУ пояснили, чому із західних регіонів мобілізують більше військових, аніж з інших

В Командуванні Сухопутних військ ЗСУ пояснили, що через те, що в західних областях наразі проживає більше громадян, то й мобілізаційні плани там є більші.

Як додали в ЗСУ, комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом. Однак мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тому чи іншому регіоні.

Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Він зауважив, якщо потрібних спеціалістів немає в певній області, то військове командування може залучати їх з інших регіонів.

"Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку", – сказав полковник Горбач.

Раніше в Генеральному штабі пояснили, як відбуватиметься військовий облік для жінок в Україні від 1 жовтня. У відомстві наголосили, що вони опрацювали пропозиції щодо внесення змін до Переліку професій, після здобуття яких жінок беруть на військовий облік. Однак у Генштабі зазнасили, що в держави на сьогодні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

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