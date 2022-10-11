В ЗСУ розповіли про колосальні втрати окупантів: таких не було ні в кого

Збройні сили України за час повномасштабної війни проти РФ фактично знищили кістяк професійної російської армії. В останніх війнах ніхто не зазнавав більших втрат, ніж Росія.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий на Youtube-каналі ТСН.

"Втрати у них колосальні - більше 62 тисяч. Таких втрат в останніх війнах не було, напевно, ні в кого. Збройні сили США протягом 8 років у В'єтнамі втратили 58 тисяч. Збройні сили Радянського Союзу протягом 10 років в Афганістані - від 1979 до 1989 року - втратили 15 тисяч. А тут - 62 тисячі, неймовірна кількість літальних апаратів, неймовірна кількість бронетехніки спаленої, багато захоплено як трофеї. Особовий склад, який був знищений - це саме кістяк їхньої професійної армії", - заявив він.

Череватий також нагадав, що на початку літа окупанти намагалися вести по всьому фронту наступальні дії, але "зараз все звелося до Авдіївки і Бахмута".

За його словами, ракетні удари російських окупантів по цивільній інфраструктурі є проявом безсилої люті через поразки на фронті.

У Генштабі озвучили поточні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти втратили в Україні близько 240 своїх вояків, літак, десяток артилерійських систем та танків. Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.10 орієнтовно становлять понад 63 тисячі. Також росіяни втратили 2,5 тисячі танків, понад 500 літаків та гелікоптерів.

Нагадаємо, що ЗСУ в Херсонській області за день спалили 15 ворожих танків. Також Сили оборони виявили ангар з ворожою технікою і влучним пострілом його "демілітаризували".

Також російські окупанти на Південному напрямку почали часткове відведення своїх підрозділів вглиб окупованих територій.

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