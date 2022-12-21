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В ЗСУ розповіли про ситуацію на південному напрямку – чи є там ознаки відступу окупантів

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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В ЗСУ розповіли про ситуацію на південному напрямку – чи є там ознаки відступу окупантів

Фото: Associated Press

Російські солдати здійснюють певні переміщення на південному напрямку.

Ситуація на південному фронті в Україні – стабільна, ознак відступу росіян немає. Руху лінії фронту на даний момент немає. 

Про це 21 грудня в ефірі національного телемарафону розповів начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євгеній Єрін. 

За його словами, навпаки, є ознаки того, що ворог створює певні угруповання, які можуть становти загрозу українським військам.

"Є певні ознаки того, що вони відходять трохи вглиб території, готують свої оборонні рубежі не тільки на першій, а створюють другу і третю лінії оборони", - зазначив начальник прес-центру.

Ситуація на півдні України

За даними Генштабу,  російські загарбники планують запровадити цілодобову комендантську годину на окупованій частині Запорізької області.

За інформацією мера Івана Федорова, у Мелітополі російські загарбники готуються до вуличних боїв – у центрі міста встановлюють бетонні протитанкові споруди.

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Дата публікації
Перегляди
3493
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