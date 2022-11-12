В ЗСУ розповіли, скільки ще окупантів залишилось на правому березі Дніпра

Там наголосили, що правий берег Дніпра потрібно ще очистити від загарбників – це займе деякий час.

Не менше 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра. Під Херсоном, на Херсонщині, на берегах. Хтось відстрілюється, хтось намагається пробитися та потрапити на той берег у будь-який спосіб, хтось перевдягається у цивільних, хтось здаватиметься у полон. Їх ще ловити та ловити. Правий берег Дніпра потрібно від них очистити, це займе деякий час", - зазначив військовослужбовець.

Також, за його словами, російське керівництво встигло завчасно вивезти багато російських військових з Херсонщини.

"Частину техніки також вивели, частину росіяни втратили за останні два тижні. Але вони й перекидали на Херсонщину особовий склад. Росіяни виводили штурмовиків та заганяли на їхнє місце мобілізованих", - резюмував Сазонов.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ звільнили Херсон, який від березня був під окупацією росіян, 11 листопада.

За даними британської розвідки, окупанти готувалися до втечі з Херсона кілька тижнів.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонської області заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

У Херсонській області Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях. На правому березі Дніпра залишається чимало росіян. Таким чином ЗСУ поповнюють обмінний фонд і "російський ленд-ліз".

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький оцінив, що більша частина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

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