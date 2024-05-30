В ЗСУ заявили, що частково перерізали логістику ворога у прикордонні Харківщини

Водночас ворожа армія переміщує резерви із полігонів і підрозділів, які є на інших напрямках.

Українські війська вже частково перерізали логістичні маршрути російських окупантів у прикордонні Харківської області, але противник намагається перегруповуватися та підтримувати свою активність.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив у ефірі телемарафону 30 травня.

Як зазначив Волошин, зараз на Харківському напрямку російські загарбники втрачають багато техніки.

"Частково перерізані логістичні маршрути, якими ворог намагався проводити постачання зброї і боєприпасів своїм штурмовим групам. Наші захисники роблять все можливе для того, щоб ворог ніс великі втрати, і щоб у нього було у меншій мірі боєкомплектів, зброї. Докладаються всі зусилля, щоб ворожа армія, групи піхоти не були забезпечені в достатній кількості боєприпасами", – розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Він повідомив, що останні дні на Харківському напрямку було знищено чимало сил ворога. Тільки за попередню добу захисники ліквідували понад 150 окупантів, знищили танк, дев’ять артисистем, 20 автомобілів, три одиниці спецтехніки, дев’ять укриттів і бліндажів з ворогом.

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Водночас війська РФ намагаються підтримувати свої активні штурмові дії на цьому напрямку, здійснюють маневрування. Зокрема, ворог переміщує резерви із полігонів і підрозділів, які є на інших напрямках. Так, противник підтримує свої дії 44-м та 11-м армійськими корпусами.

"Однак цього всього їм не вистачає для прориву нашої оборони та ведення бойових дій. Є ймовірна інформація, що також він (ворог – ред.) залучатиме підрозділи Тихоокеанського флоту РФ, які будуть розміщені саме на тому відтинку, поблизу прикордоння", – розповів Волошин.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська на Харківщині нарощують угруповання на напрямку головного удару – Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. РФ перекидає додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів.

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