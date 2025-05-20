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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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36
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В ЗСУ з’явилася перша штурмова мотоциклетна рота (відео)

На кадрах відео від 425 ОШП «Скала» можна побачити тренування бійців на мотоциклах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В ЗСУ з’явилася перша штурмова мотоциклетна рота (відео)

Штурмова мотоциклетна рота Фото: скрин відео Скала

У складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" з’явилася перша в ЗСУ штурмова мотоциклетна рота.

Про це свідчить відео 425-го окремого штурмового полку "Скала".

Головним завданням мотоциклетної роти є захоплення позицій шляхом стрімкого прориву.

Наразі, як зазначають фахівці, практика активного застосування мотоциклів в лавах Сил Оборони відсутня і масового характеру не набула. Є лише поодинокі випадки, коли хтось добирається до позицій на мотоциклі, пересувається з точки "А" в точку "Б", але участь в атаках не спостерігалася.

Тим часом росіяни активно здійснюють штурмові дії на мотоциклах. Як зазначають аналітики DeepState, передусім, завдяки їхній нескінченній кількості та постійному тиску.

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