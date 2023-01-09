"Вагнер" кинув у бій свою еліту: у ЗСУ розповіли, що відбувається в Соледарі і Бахмуті

На Бахмутському напрямку, зокрема під Соледаром, російська ПВК "Вагнер" кинула в бій свої найкращі підрозділи - не колишніх зеків, а ветеранів з досвідом війни в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Це найгарячіша ділянка фронту, де відбуваються найбільш запеклі, найбільш агресивні дії ворога, де він сконцентрував максимально свої боєздатні підрозділи, в тому числі найпідготовленіші групи організованого злочинного угруповання "Вагнер". Там справді важко, але контрольовано Збройними силами України", - повідомив Череватий.

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За його словами, у "вагнерівців" порівняно з кадровою армією РФ "дещо краще оснащення в плані зброї і екіпірування".

"Але найголовніше - це набагато професійніші військовослужбовці, члени "Вагнера", яких набирали ще як спецпризначенців для місій у Сирії, Лівії та інших небезпечних точках. Відтак вони мають спецпідготовку в таких підрозділах, як ФСБ, МВС, спецназ Головного управління розвідки міноборони РФ. Раніше для таких накатів і масових атак вони використовували здебільшого колишніх в'язнів, а на Соледарі вони зібрали найпрофесійнішу частину, яку використовують для прориву нашої оборони", - зазначив представник ЗСУ.

Як розповів полковник, Соледар давно вже є однією з гарячих точок Бахмутського фронту:

"Весь цей час, довгі місяці окупанти за допомогою і регулярних військ, і організованого злочинного угрупування "Вагнера" намагалися по всіх населених пунктах знайти слабке місце і системно прорвати нашу оборону. Бахмут, Кліщіївка, Іванград, зокрема і Соледар постійно був під ударом ворога. Відтак зараз йому вдалося сконцентрувати там більше своїх підрозділів і постійно системніше тиснути на нашу оборону".

Череватий додав, що "вагнерівці" зазвичай не здаються у полон:

"Там йдуть дуже жорсткі бойові зіткнення. Вони не здаються, а потрапляють у полон. Здаватися в полон - там система "Вагнера" дуже жорстка. Є декілька принципів, за що йде смертна кара, зокрема за здачу в полон, або кинути зброю, або відступити без наказу. Самі бойові умови там, коли йдуть такі жорсткі бої на близькій відстані, особливо не здатися в комфортних умовах у полон - тебе або свої знищать, або ворог".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 січня заявив, що ЗСУ вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута і завдають ворогу численних втрат.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прогнозує, що окупанти найближчим часом продовжать формувати додаткові штурмові підрозділи, щоб зосередити основні зусилля на захопленні п'яти міст на Донбасі - Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Своєю чергою, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин шукає виправдання для провалу найманців на Бахмутському напрямку і скаржиться, що оборонні рубежі ЗСУ облаштовані через "кожні 10 метрів". За деякими даними, російська армія через невдачі в Бахмуті почала перекидати техніку під сусідній Соледар, щоб показати успіхи хоча б там.

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