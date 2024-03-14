"Вагнер" та "Шторм Z": як за РДК проти окупантів воюють полонені

У лавах "Русского добровольческого корпуса" проти окупантів воюють, зокрема, і російські військовополонені, які блискуче проявляють себе в бою.

Про це командир РДК Денис Нікітін, відомий як White Rex, розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Віднедавна РДК рекрутує до своїх лав російських військовополонених, зокрема колишніх бійців ПВК "Вагнер" та "Шторм Z". Нікітін поділився, як вони проявляють себе на полі бою:

"Блискуче. Краще за всіх! Командир нашої бронегрупи зараз каже: "Мені добровольці не потрібні, мені тільки полонених давай".

"Це найкращий контингент, бо вони розуміють, що вчинили злочин, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, перед цією країною, тому працюють по максимуму. Вони супермотивовані", – розповів Нікітін.

Читайте провідні новини дня:

Він також поділився, що траплялося, коли до РДК потрапляли "заслані козачки". Це було на початковому етапі існування добровольчого формування, коли його бійці не надто багато уваги приділяли безпеці.

"Тоді просто було важливо: "Росіянин? Давай до нас у РДК!". Тобто фокусувались не на якісному складі людей, а на їхній кількості. І таким чином одну таку людину проґавили", – пояснив командир РДК.

Він додав, що ця людина "не одразу розкрилася".

"Але згодом ми звернули увагу, що в колективі почав дуже сильно погіршуватись клімат. Із часом ми зрозуміли, що через цю людину: вона не просто плела інтриги, а хотіла перехопити важелі керування в підрозділі. Ми з нею вчинили відповідно до закону воєнного часу – вона працювала в інтересах ворога", – розповів White Rex.

Нагадаємо, після боїв на території Бєлгородської та Курської областей добровольці РДК, легіону "Свобода Росії" та батальйону "Сибір" повідомили, що мають намір зрештою "йти на Москву". Їхня мета – "подальше звільнення Росії від Путіна".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На росіян чекають сюрпризи, коли почнуться "вибори" – анонс від "Лютика" просто в прямому ефірі!

Читайте також: