Вагнерівці ампутували дві руки: український військовий розповів про пекло полону

Український військовослужбовець Ілля Михальчук розповів про звірства, які йому довелося пережити в полоні у бойовиків ПВК "Вагнер".

Про 36-річного українця розповідає The Washington Post.

Історія бійця

Михальчук раніше проходив строкову службу в 2004 році та в добровольчому підрозділі в 2015-2017 роках. Його призвали в грудні 2022 року. Боєць приєднався до лав 67 ОМБр, створеної на базі "Правого сектора".

Як потрапив у полон

Наприкінці лютого цього року підрозділ Михальчука виконував важливе завдання під Бахмутом.

Боєць отримав поранення рук після того, як у його машину влучила ракета. Ілля перетягнув руки джгутами і спробував вибратися, але вагнерівці напали на нього і вистрілили йому в ноги, після чого взяли його в полон.

Михальчук був впенений, що бойовики одразу його розстріляють, тому що вони особливо ненавидять бійців 67 ОМБр, пов'язуючи її зі страшилкою російської пропаганди про "Правий сектор".

Жахи полону

За словами українського військового, вагнерівці зняли з нього джгути і замінили їх гумовими трубками, зав’язавши так туго, що їх неможливо було послабити. Після цього Михальчука перевезли на окуповану Росією територію, де він благав ампутувати йому праву руку, але ті відмовилися. Бійця помістили в темний підвал, що погано провітрюється.

Ілля вважає, що його ліву руку ще можна було врятувати, але через гумові трубки вона почорніла від некрозу. Вагнерівці не надали йому медичну допомогу, а утримували кілька годин, проводячи "допит".

Після цього його приспали, а коли боєць прийшов до тями, обидві його руки були ампутовані. При цьому Іллі не наклали шви, а просто перев'язали рани джгутами.

Допити були безперервними. Коли військовий втрачав свідомість, йому вводили невідому речовину, щоб не спати, щоб вагнерівці могли продовжувати.

Окупанти насміхалися над ампутованими кінцівками, зловтішалися, що він ніколи більше не воюватиме.

"Вони намагалися змусити нас повірити, що ми не можемо довіряти один одному, і що це була ситуація "вбий або будь убитим. Вони просто гралися з нами, як кіт грається з мишкою — коли він ловить її, перш ніж вбити", — розповідає Ілля Михальчук.

Боєць пригадує, що деякі вагнерівці виявляли більше поваги до таких українців, як він, які потрапили в полон під час боїв, але менше до тих, хто здався сам, — до них ставилися з глузуванням.

Як себе почуває боєць зараз

Михальчук провів шість тижнів у полоні і був звільнений під час обміну полоненими в квітні.

Зараз Ілля перебуває у США в спеціалізованому закладі, де йому встановлюють протези для рук від компанії, яка має великий досвід лікування американських військових, які втратили кінцівки під час війни в Іраку та Афганістані.

Раніше ми розповідали історію бойового медика із міста Красилова на Хмельниччині Романа Замрія із позивним "Йода", який провів пекельні пів тисячі днів на передовій і врятував сотні бійців.

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