"Вагнерівці" масово вербують хворих на ВІЛ та гепатит в'язнів: розвідка Британії викрила справжні причини плану Пригожина

У ПВК "Вагнера" тепер пріоритет надається кількості, а не досвіду чи якості.

У Росії ПВК "Вагнера" масово набирає на війну в’язнів із російських тюрем із ВІЛ та гепатитом для подальшого їхнього залучення на будівництві оборонної лінії на окупованих територіях Донбасу.

Про це інформує Міністерство оборони Британії.

Там нагадали, що 27 жовтня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин опублікував пост, в якому, очевидно, визнав, що приватна його військова компанія змінила свої стандарти та вербувала російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатитом С.

"Роль групи Вагнера значно змінилася після вторгнення Росії в Україну. У попередніх конфліктах він дотримувався відносно високих стандартів набору, і багато його операторів раніше служили професійними російськими військовими. Приймання ув’язнених із серйозними медичними проблемами підкреслює підхід, який тепер надає пріоритет кількості, а не досвіду чи якості", - сказано в повідомленні.

Також фахівці звертають увагу на те, що нещодавно Пригожин обговорював плани створення так званої 200-кілометрової оборонної "лінії Вагнера" на сході України. Зазначається, що це б потребувала значної кількості робочої сили.

"Існує ймовірність того, що деяких засуджених-новобранців спочатку будуть залучати до роботи над будівництвом оборони", - додають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували супутникові знімки Maxar Technologies, які свідчать, що біля окупованого Росією міста Гірське на сході України група російських окупантів побудувала майже двокілометрове протитанкове укріплення. За заявами російських пропагандистів, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися у цьому районі.

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