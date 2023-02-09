"Вагнерівці" масово поселяються в окупованих районах Запорізької області – мер Мелітополя

Окупанти масово заселяються до квартир і будинків тих людей, які виїхали, а також виселяють місцевих мешканців з їхніх осель.

Найманці ПВК "Вагнер" масово поселяються на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, де також фіксується накопичення ворожих військ і техніки.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів у ефірі телеканалу "Freeдом" 9 лютого.

Він зазначив, що останнім часом, як і раніше, відбувається накопичення російських військових і техніки на захоплених територіях Запоріжжя.

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"Це не новина про те, що вони почали заїжджати в села, про те, що почали забирати в людей будинки. Тільки за останні дні ми бачимо, що в самому місті Мелітополь вони зайняли ще одну школу, яка розташована в районі авіамістечка", – повідомив Федоров.

Він додав, що російські загарбники масово заселяються до квартир і будинків тих людей, які виїхали. Окрім того, окупанти примусово виселяють місцевих жителів з помешкань, якщо ворогу потрібен конкретний район. Водночас росіяни дають людям лише добу на виїзд.

"Також ми бачимо масове заселення "вагнерівців". Наприклад, у Михайлівку заїхали півтори тисячі "вагнерівців", у Василівці теж перебувають приблизно кілька тисяч. Вони масово приїжджають сьогодні на територію тимчасово окупованої частини Запорізької області", – розповів міський голова Мелітополя.

Він зазначив, що російські війська також продовжують обстрілювати Запоріжжя, застосовуючи здебільшого комплекс С-300.

"Саме з цих комплексів С-300 ведуться обстріли і тим самим наражаються на небезпеку насамперед люди, цивільна інфраструктура Запорізької області", – додав Федоров.

Нагадаємо, на початку лютого Федоров повідомляв, що російські окупанти захопили приблизно 80% усіх лікарень на захоплених територіях Запорізької області. Лікарні перетворили на свої військові шпиталі, де лікують поранених російських бійців.

Зауважимо, як повідомили в українській розвідці 6 лютого, російські війська можуть наступати на Донеччині, Луганщині та, можливо, на Запоріжжі.

На думку військового експерта Романа Світана, в районі Запоріжжя немає достатньої кількості російських сил та реального військового завдання, тому ворог не зможе захопити місто.

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