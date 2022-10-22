"Вагнерівці" облаштували поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька оборонне укріплення – супутникові знімки

Російські найманці з ПВК "Вагнера" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське – поблизу окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє CNN із посиланням на знімки Maxar Technologies.

На супутникових знімках Maxar Technologies видно майже 2-кілометрове укріплення за межами населеного пункту. Сама споруда складається з чотирьох рядів цементних "пірамід", які мають перешкодити руху української техніці на схід.

За протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися в цьому районі.

При цьому CNN зазначає, що хоч укріплення і може допомогти захиститися від фронтальної атаки, ніщо не заважає українським військам просто обійти укріплення, які простягаються лише на 1,6 кілометра.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що копання траншеї велося у два етапи: першу секцію траншеї копали, починаючи від 25 вересня; друга частина траншеї була вирита десь між 30 вересня і 5 жовтня.

У той же час додаткові супутникові знімки, розглянуті CNN, не показали вздовж запланованої "лінії Вагнера" жодних інших споруд.

Російські найманці на війні проти України

ПВК "Вагнер" була заснована 2014 року близьким до Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним.

"Вагнер" публічно почав вербувати в’язнів із російських в’язниць на початку цього року та відправляв їх на передову до України.

У серпні у розвідці повідомили, що в Україні воюють близько 5 тисяч "вагнерівців". Смертність членів ПВК "Вагнер" на війні становить 90%.

ПВК "Вагнера" через великі втрати в Україні шукає найманців за межами Росії – у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, Молдові і навіть країнах Латинської Америки.

Нова кампанія з вербування була проведена через російських олігархів, які живуть у Європі, та їхніх посередників, які контактують із місцевими організованими злочинними групами.

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