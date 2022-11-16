"Вагнерівці" стратили щонайменше 40 завербованих зеків: за які "провини" вбивають на фронті

Російські правозахисники підрахували, що ПВК "Вагнер" завербувала 30-35 тисяч ув'язнених у колоніях РФ.

Бойовики ПВК "Вагнер" стратили не лише Євгена Нужина, якого обміняли з українського полону, а щонайменше 40 учасників війни з Україною.

Про це розповіла російська правозахисниця, очільниця правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова в інтерв'ю телеграм каналу "МО".

За її словами, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відверто обіцяв позасудові страти і не приховує цього. Мовою вагнерівців це називається "обнулити людину".

Романова зазначає, що "вагнерівці" страчують своїх же бойовиків за такі "провини" на фронті:

дезертирство;

спробу здачі в полон;

мародерство;

зловживання алкоголем чи наркотиками;

"статеві зв'язки".

"Лише підтверджених випадків військового самосуду вже близько 40. І нічого їм за це не буде. Будь-яка ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) на будь-які запити [про долю зека] відповідає, що це державна таємниця", – каже правозахисниця.

За її інформацією, ПВК вербує зеків вже у Сибіру, ​багатьох з них на фронт відправляють примусово.

Романова зачитала лист матері засудженого: "... Я не дала згоди на вербування. Зателефонувала заступнику начальника колонії і пригрозила, що до суду подам. Мене "вагнерівці" два дні тероризували дзвінками".

Жінці погрожували, що син у будь-якому разі опиниться на фронті, але на найгірших умовах.

Російські правозахисники підрахували, що ПВК "Вагнер" завербувала 30-35 тисяч ув'язнених у колоніях РФ.

Історія зі стратою завербованого зека

Нагадаємо, що російські Telegram-канали поширили відео страти завербованого зека Євгена Нужина. Відомо, що його забрали з в'язниці і відправили на війну у складі ПВК "Вагнер".

Нужин потрапив у полон і навіть дав інтерв'ю українському журналістові, в якому висловив бажання приєднатися до легіону "Свобода Росії".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Нужин погодився на обмін добровільно.

Він потрапив до рук своїх колишніх "колег". Окупанти жорстоко розбили йому голову кувалдою нібито за "зраду" і виклали це відео в Мережу.

Власник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти, цинічно додавши, мовляв "собаці - собача смерть".

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що Нужин нібито не пройшов перевірку на детекторі брехні для вступу до легіону "Свобода Росії". За його словами, зека повернули до Росії як викритого шпигуна.

Український журналіст Володимир Золкін, який записує інтерв'ю з російськими військовополоненими, розповів, що цей чоловік відсидів понад 20 років у в'язниці, зокрема за вбивство і спробу втечі. Тому приймати його в легіон "Свобода Росії" і давати зброю, щоб воювати проти РФ, було б нерозумно. Не виключено, що зек міг повернути її проти українських військових або втекти і вбивати цивільних.

Крім того, до полону в соцмережах Нужин публікував антиукраїнські матеріали.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати відео страти Нужина.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Росія намагається перекласти відповідальність за публічну розправу на Україну. Він переконаний, що вини української сторони у цьому вбивстві немає.