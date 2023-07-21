"Вагнерівці" у Білорусі можуть звести базу біля кордону з Україною – ISW

ПВК "Вагнер" може відкрити базу в Білорусі в Гомельській області поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Центр національного спротиву повідомив 20 липня, що в районі міста Наровля у Білорусі почалося будівництво ще однієї бази "Вагнера", а 19 липня "вагнерівці" здійснили обстеження території поблизу Дятлика, що приблизно за 2 км від кордону Білорусі з Україною.

Аналітики ISW зазначили, що візуального підтвердження будівництва в цій зоні не спостерігається.

Нагадаємо, нові супутникові знімки показали приблизно 300 одиниць військової техніки, яка прибула до Білорусі на базу "Цель", де дислоковані найманці з ПВК "Вагнер", які брали участь у заколоті. Військова техніка найманців прибула в район розташування після того, як 26 червня — за два дні після невдалого заколоту — на згаданій базі почали з'являтися намети. Частиною угоди Пригожина з Кремлем був переїзд ПВК до Білорусі.

Також повідомлялося, що найманці з ПВК "Вагнер" розпочали навчання білоруського спецпідрозділу.

У ДПСУ України 20 липня повідомили, що наразі кількість "вагнерівців" у Білорусі не становить загрози для держави.

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