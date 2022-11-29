"Вагнерівці" вербують бойовиків у в'язницях Центрально-Африканської Республіки – ЗМІ

Завербованих в'язнів з ЦАР, яких відправляють воювати до України, називають "чорними росіянами".

Наближений до Кремля російський олігарх, якого називають "кухарем Путіна", а також власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову вербує ув'язнених у колоніях. Але цього разу не в Росії, а в далекій Центрально-Африканській Республіці.

Про це інформує "The Daily Beast".

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У ЦАР різні озброєні групи воюють проти центрального уряду і контролюють значну частину країни вже близько десяти років. Натомість РФ від 2018 року відправляє до ЦАР своїх військових інструкторів і найманців ПВК "Вагнер" для допомоги урядовим військам.

Згідно з джерелами видання, десятки чоловіків, яких утримували під вартою військові та поліція за такі злочини, як зґвалтування та вбивства, зараз залучаються до місцевого крила "Вагнера", до якого входять сотні бійців. Їх зазвичай називають "чорними росіянами".

"Від жовтня вони ("вагнерівці") заходили у військові та поліцейські камери та звільняли повстанців. Ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм повноваження діяти так, як вони хочуть", – каже військовий зі столиці ЦАР, міста Бангі.

"Вони ("вагнерівці") сказали, що їм терміново потрібна робоча сила в Малі і в Україні… Я думаю, що більше 20 людей, яких ми утримували (за дуже серйозні злочини. – Ред.), були звільнені", – додає інший офіцер з ЦАР.

Багато злочинців ЦАР, зокрема бойовиків, звинувачених у завдаванні шкоди, зґвалтуваннях і вбивствах мирних жителів, утримуються у військових і поліцейських камерах, а не в звичайних в'язницях з недостатнім персоналом і поганою охороною.

Серед ув’язнених, звільнених російськими найманцями, є сумнозвісний боєць повстанського угруповання "Союз заради миру" (UPC), відомий своїм колегам як Мохаммед. Вважається, що звільнений боєць повстанців брав участь у травневому нападі на село Боколобо на півдні ЦАР, внаслідок якого загинули 10 мирних мешканців. Мохаммеда та чотирьох інших звинуватили у зґвалтуванні та вбивстві мирних жителів у Боколобо.

В’язень нібито приєднався до місцевого підрозділу "Вагнера" наприкінці жовтня і зараз є одним із десятків "чорних росіян", яких нібито відправили до України.

Армія зеків Пригожина

Раніше у Мережі з'явилося відео, де Євген Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. До лав ПВК олігарх брав усіх підряд. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.

Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування". Олігарх закликав їх повертатися у стрій після протезування.

Один із в'язнів, який приєднався до лав "Вагнера", розповів, як Пригожин вербував у колонії і пропонував змити гріхи кров’ю українців.

Видання Middle East Eye повідомляло, що Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів.

Російські Telegram-канали поширили відео страти "вагнерівцями" завербованого зека Євгена Нужина. Загалом бойовики ПВК "Вагнер" стратили не лише Євгена Нужина, якого обміняли з українського полону, а щонайменше 40 учасників війни з Україною.

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