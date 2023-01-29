"Вагнерівці" виснажилися під Бахмутом: ISW з'ясувало, кого кинули росіяни для посилення наступу

Військовослужбовці армії Росії-агресорки, імовірно, замінять виснажені сили ПВК "Вагнера" для підтримки наступу в Бахмуті.

Про це повідомляє Американський інститут воєнних досліджень (ISW) в останньому аналізі.

В ISW вказують, що с или ПВК "Вагнера" в Бахмуті не досягли значних успіхів після того, як ЗСУ відійшли від Соледара на заздалегідь підготовленні позиції "задля збереження життя особового складу".

Зараз російські армійці беруть участь у боях у Бахмуті, щоб спробувати там відновити російський наступ. Кадри бойових дій, опубліковані від 20 січня, вказують на те, що російські повітряно-десантні сили (як у Росії їх називають ВДВ) діють навколо Бахмута, оскільки на кадрах видно російську БМД-4М – спеціальну механізовану техніку, яка використовується виключно повітряно-десантні сили РФ.

В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ все частіше повідомляє, що російське ВДВ діє в районі Бахмута від початку січня 2023 року, вказуючи на те, що "звичайні російські сили збільшуються, якщо не замінюють, ймовірно, кульмінаційні сили Вагнера в цьому районі".

В ISW зауважують, що українські офіційні особи стверджують, що російський наступ на Бахмут не завершився. Втім, американські фахівці раніше оцінювали, що російський наступ на Бахмут досяг кульмінації.

"Ми продовжуємо оцінювати, що наступ Вагнера досяг кульмінації, але тепер оцінюємо, що росіяни направляють звичайні підрозділи для продовження боротьби. Отже, масштабніші зусилля Росії проти Бахмута, ймовірно, не завершилися", - додали в ISW.

Нагадаємо, втрати російської армії перевалили за 126 тисяч - за добу ЗСУ ліквідували 650 солдатів.

Як повідомили у Генштабі, до лікарні у тимчасово окупованій Луганській області доправили близько 300 поранених найманців "Вагнера".

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