“Вагнерівці” знайшли нацистів в Краснодарському краї і пообіцяли розібратися: відео

У Росії виник новий конфлікт за участі ПВК “Вагнера”, які обурилися відмовою у похованні найманців на цвинтарі курортного міста.

Російські найманці із так званої ПВК “Вагнера” пригрозили чиновникам адміністрації міста Гарячий Ключ у Краснодарському краї РФ “прийти і розібратися” з ними, назвавши їх “нацистами”. Причиною погроз стала відмова у розширенні цвинтаря для ліквідованих в Україні “вагнерівців” у цьому місті-курорті.

Відео з погрозами опублікував пов'язаний з ПВК "Вагнера" Telegram-канал.

“Дочекайтеся, твар*ки, що нам доведеться прийти і розібратися з вами, тому що ви, с**и, несете шкоди більше, ніж українська армія, тому що ви і є нацисти, адміністрація Гарячого Ключа", – звернулися до влади міста “вагнерівці”.

Обережно, на відео нецензурна лексика!

Напередодні міський голова Гарячого Ключа заявив, що “неправильно робити курорт місцем для масового поховання”, а варто пошукати для цього інші місця.

Після цього засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин відправив листи до спікера Держдуми В'ячеслава Володіна та генпрокурора Ігоря Краснова з проханням притягнути мера до кримінальної відповідальності і заявив, що похорон відбудеться в “плановому порядку”, а якщо адміністрація міста їм перешкоджатиме, будуть вжиті “відповідні заходи”.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ліквідованих в Україні “вагнерівців” все таки безперешкодно закопали на цвинтарі Гарячого Ключа.

Нагадаємо, у січні 2023 рокі повідомлялося, що російський бізнесмен Євген Пригожин набрав у свою ПВК "Вагнера" понад 38 тисяч російських зеків. Вже 77% з них ліквідовано.

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