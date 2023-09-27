"Вагнерівці" знову воюють у Бахмуті, їхніх командирів швидко змінили – CNN

Українські військові розповіли про бої з окупантами на Бахмутському напрямку.

До Бахмута на Донеччині повернулись найманці приватної військової компанії "Вагнер".

Про це пише CNN з посиланням на українських військових, які воюють на цьому напрямку.

"Ми прориваємо їхню лінію оборони і завдаємо їм гарних ударів", - каже оператор БПЛА на позивний "Грув".

Він додав, що "вагнерівці", відповідальні за більшу частину здобутків Росії протягом зими на Бахмутському напрямку, знову повернулися.

"Вагнер" теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", - сказав "Грув".

Українські сухопутні війська оснащені західною технікою нічного бачення і мають перевагу в нічних діях, але штурмовики не пристосовані для темряви, тому у гру вступає підрозділ безпілотників "Код 9.2".

"Безпілотники бачать вночі, як вдень. Ми бачимо піхоту, ми б’ємо по техніці, гарматам, по всьому, що нам потрібно знищити", - розповідає "Грув".

Українці мають в арсеналі багато видів БПЛА. Майже кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. Вони можуть нести до 15 кілограмів вибухівки. Дрони знищують бронеавтомобілі і танки, а також оборонні споруди противника, укріплення або склади боєприпасів.

Оператори БПЛА ретельно моніторять простір, вишукуючи росіян та їхню техніку. Інколи лише одним ударом вдається ліквідувати і броню, і особовий склад.

Після того, як атака безпілотників набирає темп, інші підрозділи ЗСУ приєднуються до бою: потужна артилерія стає чутною, швидко обсипаючи російські позиції касетними боєприпасами, наданими США.

Реактивні системи залпового вогню "Град" наповнюють небо своїми швидкими снарядами, до них приєднуються мінометні підрозділи, націлюючись на війська РФ за допомогою сигнальних ракет, а бойові машини піхоти мчать на фронт, щоб штурмувати російські позиції.

Київ зосередив значну частину отриманої західної техніки на півдні, де українські війська просувалися по двох напрямках: від Оріхова до Мелітополя та від Великої Новосілки до Бердянська, йдеться у матеріалі.

Танки Leopard 2 німецького виробництва, американські БМП Bradley та інші були направлені до цього район для підтримки українських сил під час штурму російських позицій. Кінцева мета – вийти до Чорного моря і перерізати маршрут поставок Росії до Криму. Поки що успіхи були повільними та скромними, Україна повернула собі лише кілька маленьких сіл на півдні.

Набагато менше говорили про операції у східній частині країни, де сили Києва повільно, але впевнено відвоювали десятки квадратних кілометрів після жорстокого нападу Росії на Бахмут минулої зими.

"Тим не менш, це повільна робота – війна на виснаження – і маючи менше передового західного обладнання, ніж їхні колеги на південній лінії фронту, українські сили тут змушені покладатися більше на розум, ніж на сили", - пише видання.

Нагадаємо, військовий експерт назвав терміни звільнення Бахмута.

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