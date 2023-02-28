"Вагнерівців кидають у м’ясорубні атаки": військовий про ситуацію в Бахмуті

Ситуація у Бахмуті залишається важкою. Утім, всі підрозділи на своїх місцях.

Про це розповів український військовослужбовець із позивним "Киянин" в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua

За його словами, ситуація навколо оборони міста Бахмут дуже важка.

"Повернули рештки недобитих зеків-чмобіків. Оскільки десантні мотострілецькі частини відверто лізли в атаки так, як відморожені зеки, життя яких нічого не варте, то їх повернули назад і кидають в бездумні м’ясорубні атаки рештки підрозділів «Вагнерів». Десь місцями вони продавлюється позиції, лізе вал цієї піхоти. Така ситуація була і є в Соледарі і Бахмуті", - сказав військовий.

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Він додав, що завжди Бахмут доводилося обороняти в меншій кількості проти переважаючих сил ворога.

"Завжди наші опорники в кратній меншості відбивають атаки, особливо піхота переважаючих сил. Тому там їм щось іноді вдається. Але наша мужня піхота тримає рубежі в нелюдських умовах, за що їм шана і повага. Найскладніший напрямок — Північний, а також Південно-Східний. Трохи менше «жмуть» на Південному напрямку. Ситуація тяжка, але підрозділи на своїх місцях. Наразі Бахмут під українським прапором", - додав війьковослужбовець

Нагадаємо, у Бахмуті українські прикордонники ліквідували 11 російських окупантів та поранили ще 14.

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