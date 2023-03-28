"Вагнерівців не вистачає": експерт пояснив, чому росіяни застосовують десант під час вуличних боїв у Бахмуті

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому росіяни почали застосовувати десант під час вуличних боїв у Бахмуті.

Росіяни почали дедалі активніше застосовувати десант під час боїв у Бахмуті. Попри те, що десант зазвичай не використовується у вуличних боях, росіяни змушені це робити через брак особового складу.

Про що це може свідчити і наскільки ефективною є тактика "вагнеро-заміщення", розповів у інтерв’ю 24 каналу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Вагнерівців завжди використовували як м’ясо. Особливо, коли вони розпочали використовувати вербування зеків, то це взагалі був такий-собі конвеєр цих живих хвиль. Але сьогодні через те, що у Євгена Пригожина немає можливості компенсувати втрати зеками серед своїх підрозділів, в них виникає проблема — кількість тих добровольців-найманців, яких набирають в ПВК "Вагнер", є недостатньою для того, щоб компенсувати втрати в підрозділах і своєчасно відновлювати боєздатність кожного підрозділу", - пояснив Коваленко.

За словами експерта, після початку міських боїв у Бахмуті, ПВК "Вагнера" мають серйозні втрати, які впливають на їхню боєздатність.

"Поступово ми починаємо бачити в місті десантуру, яка заповнює "білі плями" російських найманців з ПВК "Вагнер" там, де вони банально не можуть здійснювати штурмові дії та інші дії вже безпосередньо в міських умовах. Хоча це не професійно, тому що десантуру не можна використовувати саме в форматі ведення бойових дій у місті. Це не їхній функціонал. Але в Бахмуті на північній та південній локаціях починаються з’являтися підрозділи від 51-го та 137-го парашутно-десантного полку зі складу 106-ої парашутно-десантної дивізії, а також резервна 98-ма повітряно-десантна дивізія", - розповів експерт.

Коваленко наголосив, що десант, який до цього використовували в польових умовах, заводять до міста без відповідного досвіду. Крім того, самі ці підрозділи складаються переважно з непрофесійних військових, найчастіше свіжомобілізованих росіян.

"Тобто, по-перше, вони як десантура не мають достатньо досвіду, а по-друге, для ведення бойових дій в місті вони також не мають достатньо досвіду. З боку російських окупаційних військ продовжується утилізація їхнього ресурсу", - наголосив експерт.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий раніше розповів, що ПВК "Вагнера" через великі втрати посилюється регулярними військами РФ — насамперед десантниками.

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