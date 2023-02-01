“Вагнерівців” списують і утилізують: хто замінить армію Пригожина на передовій — експерт

Найманців приватної військової компанії “Вагнер” окупанти ставлять в ситуацію, коли вони змушені або загинути, або відійти з лінії фронту.

ПВК “Вагнер”, яка зазнала шалених втрат у боях на Бахмутському напрямку, більше не потрібна окупантам. Її місце тепер займають підрозділи регулярної російської армії.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, під час боїв за Соледар “вагнерівці” виконували дуже важливе завдання — вони дали перепочинок регулярній армії РФ для перегрупування і перекидання сил на територію України.

“Завдяки тому, що “вагнерівці” на Бахмутському напрямку сковували дії ЗСУ і ми всю увагу приділяли намаганням відбити їхні атаки, російська армія змогла заповнити всі дірки в неукомплектованості особового складу, частково підтягнути техніку та озброєння”, - зауважив експерт.

Водночас Олег Жданов відзначив, що через конфлікт між ПВК “Вагнер” та ЗС РФ, найманців приватної армії Євгена Пригожина ставлять в умови, коли вони, зробивши свою справу, повинні піти.

“Їх витісняють найжорсткішим способом. Їм дають можливість загинути, тим, хто ще лишився, головному кістяку, а решта може бути відведена з першої лінії на переформування, а на їхнє місце заходять регулярні частини”, - описав ситуацію він.

Жданов відзначив, що командувач російських військ в Україні, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов прагне замінити “вагнерівців” десантниками та морською піхотою. З цього приводу у нього вже виник новий конфлікт - з командувачем повітряно-десантних військ.

“Він [командувач ПДВ] категорично проти, щоб десантні війська застосовувати в якості звичайної піхоти. Але в Герасимова нема виходу, бо вважається, що морська і повітряна піхота — найбільш боєздатна. Але вони не враховують те, що на сьогодні вона більш ніж наполовину заповнена мобілізованими, які по якості - не ті військові, які були до вторгнення. Але він кидає їх на передній край і викликає конфлікт з командувачем”, - зауважив експерт.

Загалом, за словами Жданова, на Бахмутському напрямку аналітики спостерігають, що “вагнерівців” списують і утилізують, а регулярні частини заходять на їхнє місце.

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