"Вагнерівців" визнають терористичною організацією - юрист Джейсон МакК’ю

Життя людей, які пов’язані з ПВК “Вагнера” повинно ускладнитися після звіту від Великої Британії, який накладе нові санкції та заборону на продаж різних товарів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив відомий британський юрист Джейсон МакК’ю.

За його словами, ПВК “Вагнера”, яку очолює “кухар” Пригожин, в майбутньому буде визнана терористичною організацією.

“Це дуже важливий звіт. Вперше в парламентській історії Великої Британії, ми використали відкрите джерело, але за цим стоїть багато роботи, різних фондів та учасників. Таким чином нам довелось донести це до Парламенту. Звіт дійсно важливий, тому що рекомендації, які надходитимуть від комітету дуже чіткі - уряд повинен ввести багато нових санкцій, заборону на подорожі та різні обмеження для того щоб ускладнити життя тих, хто причетний до ПВК "Вагнер". Ці рекомендації будуть сприйматися урядом серйозно, бо парламентарі чинять великий тиск і суспільство чинить також тиск, аби уряд прислухався і запровадив ці рекомендації. Я впевнений що так воно і буде і ПВК "Вагнер" буде визнана терористичною організацією”, - наголосив Джейсон МакК’ю.

Нагадаємо, що Путін намагається виграти час, поки він вирішує, як вчинити з ватажком “вагнерівців” Євгеном Пригожиним.

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