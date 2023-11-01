“Вагнерівцям” знайшли нове застосування: в Центрі нацспротиву розповіли, куди їх відправлять

Окупанти формують нові підрозділи “Росгвардії” для проведення “контрдиверсійних заходів” на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Табір для майбутніх підрозділів обладнують під Воронежем. До складу угруповань увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК “Вагнер” та новобранці. Наметове містечко розраховане на 10 тисяч чоловік.

За даними місцевих, новобранці та колишні “вагнерівці” повинні будуть прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3 листопада. Основне завдання цих підрозділів — протидиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, окупанти мають намір до кінця року вивезти 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга. Ключова мета – так зване "культурне просвітництво".

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