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Вакарчук довів фанів до сліз проникливим віршем про ненависть – відео

Вакарчук довів фанів до сліз проникливим віршем про ненависть – відео

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Вакарчук довів фанів до сліз проникливим віршем про ненависть – відео

Святослав Вакарчук

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив авторський вірш про ненависть.

На сторінці в Instagram знаменитість запостив відео, де читає рядки "Звідки взялась ти, моя ненависть?".

Ролик супроводжує музика та кадри війни Росії проти України – дитячі іграшки в крові, українські захисники на тлі зруйнованих будинків, діти, які плачуть у бомбосховищах, та спалені автівки. Через дії російських окупантів відчуття ненависті, мабуть, відоме вже усім українцям.

У коментарях користувачі поділилися емоціями від вірша. Так, фани зізналися, що ці рядки розчулили їх:

  • Неймовірно пронизливі слова. До мурах...
  • Дуже глибокі і зворушливі до глибини душі строки! Дякуємо, Святославе, за вашу творчість та за те, що ви робите! Все буде Україна
  • Сильно. До сліз
  • Текст неймовірний. До глибин душі. Ніколи не відчувала ненависті взагалі. А зараз аж пече. За кожну дитину, за кожного українця, за міста моєї пам'яті, за українську землю. Наче болить кожна клітинка і ще міцніше вкарбовується у генетичний код вона - ненависть...

Нагадаємо, тим часом співачка Таїсія Повалій виступила на концерті до Дня перемоги у Російській Федерації. Артистка розважала російську публіку українською піснею "Пісня про рушник" у той час, поки на її батьківщині триває жорстока війна, розв'язана Путіним.

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