Вакарчук довів фанів до сліз проникливим віршем про ненависть – відео

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив авторський вірш про ненависть.
На сторінці в Instagram знаменитість запостив відео, де читає рядки "Звідки взялась ти, моя ненависть?".
Ролик супроводжує музика та кадри війни Росії проти України – дитячі іграшки в крові, українські захисники на тлі зруйнованих будинків, діти, які плачуть у бомбосховищах, та спалені автівки. Через дії російських окупантів відчуття ненависті, мабуть, відоме вже усім українцям.
У коментарях користувачі поділилися емоціями від вірша. Так, фани зізналися, що ці рядки розчулили їх:
- Неймовірно пронизливі слова. До мурах...
- Дуже глибокі і зворушливі до глибини душі строки! Дякуємо, Святославе, за вашу творчість та за те, що ви робите! Все буде Україна
- Сильно. До сліз
- Текст неймовірний. До глибин душі. Ніколи не відчувала ненависті взагалі. А зараз аж пече. За кожну дитину, за кожного українця, за міста моєї пам'яті, за українську землю. Наче болить кожна клітинка і ще міцніше вкарбовується у генетичний код вона - ненависть...
Нагадаємо, тим часом співачка Таїсія Повалій виступила на концерті до Дня перемоги у Російській Федерації. Артистка розважала російську публіку українською піснею "Пісня про рушник" у той час, поки на її батьківщині триває жорстока війна, розв'язана Путіним.
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