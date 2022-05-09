Вакарчук довів фанів до сліз проникливим віршем про ненависть – відео

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив авторський вірш про ненависть.

На сторінці в Instagram знаменитість запостив відео, де читає рядки "Звідки взялась ти, моя ненависть?".

Ролик супроводжує музика та кадри війни Росії проти України – дитячі іграшки в крові, українські захисники на тлі зруйнованих будинків, діти, які плачуть у бомбосховищах, та спалені автівки. Через дії російських окупантів відчуття ненависті, мабуть, відоме вже усім українцям.

У коментарях користувачі поділилися емоціями від вірша. Так, фани зізналися, що ці рядки розчулили їх:

Неймовірно пронизливі слова. До мурах...

Дуже глибокі і зворушливі до глибини душі строки! Дякуємо, Святославе, за вашу творчість та за те, що ви робите! Все буде Україна

Сильно. До сліз

Текст неймовірний. До глибин душі. Ніколи не відчувала ненависті взагалі. А зараз аж пече. За кожну дитину, за кожного українця, за міста моєї пам'яті, за українську землю. Наче болить кожна клітинка і ще міцніше вкарбовується у генетичний код вона - ненависть...

Нагадаємо, тим часом співачка Таїсія Повалій виступила на концерті до Дня перемоги у Російській Федерації. Артистка розважала російську публіку українською піснею "Пісня про рушник" у той час, поки на її батьківщині триває жорстока війна, розв'язана Путіним.

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