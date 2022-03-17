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Вакарчук показав відео з пораненими дітьми з Маріуполя: "Це найстрашніше, що мені доводилося знімати"

Вакарчук показав відео з пораненими дітьми з Маріуполя: "Це найстрашніше, що мені доводилося знімати"

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Вакарчук показав відео з пораненими дітьми з Маріуполя: "Це найстрашніше, що мені доводилося знімати"

Музикант сьогодні побував у Запоріжжі.

Від початку війни лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук підтримує українців так, як у нього виходить найкраще – музикою. Музикант вже побував у Миколаєві, Одесі, Львові. Сьогодні заїхав до Запоріжжя.

Звідти у себе в Instagram артист розмістив щемливе відео, зняте у лікарні, де рятують життя дітей, які вчора намагалися "зеленим коридором" виїхати з Маріуполя.

"Я сьогодні побував у лікарні в реанімації, там де рятують життя тих діток, яких вчора російські нелюди розстріляли просто у гуманітарному коридорі. Дехто з цих діток вже втратив руки або ноги, дехто в принципі перебуває на межі життя або смерті. Це страшні речі. Але я вважаю їх треба показувати і, в першу чергу, показувати росіянам, щоб вони бачили що їхня влада, а опосередковано й вони, своїм мовчанням роблять з нашою країною", - зазначив Вакарчук у програмі "Сніданок з 1+1".

Також музикант зізнався, що це найстрашніше відео, яке йому коли небудь доводилося знімати: "Це найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав... Не знаю чи є ще сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російський вбивць".

Як розповів музикант, він їздить до тих міст, які найбільше потребують допомоги та підтримки морального духу:

"Виїхав з міста Запоріжжя, їдем далі. Я їзджу в ті міста, які зараз найбільше потребують допомоги , деколи в одні й ті самі міста. Це дійсно підіймає моральний дух людей. Ми привозимо якусь допомогу. Це дуже важливо, і важливо щоб більше відомих людей приходили до українців. Вчора я виступав під землею у метро Харкова, сьогодні виступав для запорізького госпіталю на вулиці в них. Де я буду завтра виступати – один Бог знає…" – сказав Святослав.

Чим зараз займається Святослав Вакарчук та як він підтримує українців

Чим зараз займається Святослав Вакарчук та як він підтримує українців

Також лідер "Океану Ельзи" пообіцяв, що після нашої великої перемоги гурт відіграє концерт!

"Це вже заплановано. Більше того, я завжди жартую, що в нас ще є шанс перемогти до червня і заплановані нами концерти на стадіонах відбудуться в червні. Але якщо країна якимось чином ще матеріально буде не готова, то як тільки вона буде готова, ми це зробимо в будь-якому місці, хоч на полі. Це я вам обіцяю", - сказав артист.

Окрім того Вакарчук поділився своєю особистою маленькою мрією: "Мені хочеться побачити мою родину, я вже давно їх не бачив. Це саме головне".

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