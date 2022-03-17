Вакарчук показав відео з пораненими дітьми з Маріуполя: "Це найстрашніше, що мені доводилося знімати"

Музикант сьогодні побував у Запоріжжі.

Від початку війни лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук підтримує українців так, як у нього виходить найкраще – музикою. Музикант вже побував у Миколаєві, Одесі, Львові. Сьогодні заїхав до Запоріжжя.

Звідти у себе в Instagram артист розмістив щемливе відео, зняте у лікарні, де рятують життя дітей, які вчора намагалися "зеленим коридором" виїхати з Маріуполя.

"Я сьогодні побував у лікарні в реанімації, там де рятують життя тих діток, яких вчора російські нелюди розстріляли просто у гуманітарному коридорі. Дехто з цих діток вже втратив руки або ноги, дехто в принципі перебуває на межі життя або смерті. Це страшні речі. Але я вважаю їх треба показувати і, в першу чергу, показувати росіянам, щоб вони бачили що їхня влада, а опосередковано й вони, своїм мовчанням роблять з нашою країною", - зазначив Вакарчук у програмі "Сніданок з 1+1".

Також музикант зізнався, що це найстрашніше відео, яке йому коли небудь доводилося знімати: "Це найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав... Не знаю чи є ще сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російський вбивць".

Як розповів музикант, він їздить до тих міст, які найбільше потребують допомоги та підтримки морального духу:

"Виїхав з міста Запоріжжя, їдем далі. Я їзджу в ті міста, які зараз найбільше потребують допомоги , деколи в одні й ті самі міста. Це дійсно підіймає моральний дух людей. Ми привозимо якусь допомогу. Це дуже важливо, і важливо щоб більше відомих людей приходили до українців. Вчора я виступав під землею у метро Харкова, сьогодні виступав для запорізького госпіталю на вулиці в них. Де я буду завтра виступати – один Бог знає…" – сказав Святослав.

Чим зараз займається Святослав Вакарчук та як він підтримує українців

Також лідер "Океану Ельзи" пообіцяв, що після нашої великої перемоги гурт відіграє концерт!

"Це вже заплановано. Більше того, я завжди жартую, що в нас ще є шанс перемогти до червня і заплановані нами концерти на стадіонах відбудуться в червні. Але якщо країна якимось чином ще матеріально буде не готова, то як тільки вона буде готова, ми це зробимо в будь-якому місці, хоч на полі. Це я вам обіцяю", - сказав артист.

Окрім того Вакарчук поділився своєю особистою маленькою мрією: "Мені хочеться побачити мою родину, я вже давно їх не бачив. Це саме головне".

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