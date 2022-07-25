Вакарчук прокоментував загибель командира 28-ї бригади Віталія Гуляєва: "Любив Україну всім серцем"

Він був командиром 28-ї окремої механізованої бригади.

Смерть воїна прокоментував лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Знаменитість розповів, що особисто знав захисника. На сторінці в Instagram він розмістив їхнє спільне фото та розповів, яким був Гуляєв.

Віталій Гуляєв та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Рішучий, відданий своїй справі. Він любив Україну всім серцем і захищав від самого початку війни Росії проти України, від 2014-го. Знаю, для воїна — честь загинути, захищаючи рідну землю. Але… Я знав його особисто. Востаннє ми бачились на початку липня. Подивіться на це фото. Подивіться, якою світлою людиною він був! Немає слів, щоб описати, що я зараз відчуваю… Гордість, що знав героя. Біль від такої важкої втрати. І лють до нелюдів, які кожного дня нищать наших кращих з кращих, нашу землю... Ми обов'язково переможемо. Переможемо заради наших батьків, які нас тут виховали. Заради наших дітей, яким тут жити після нас. Заради пам'яті Героїв. Таких, як Віталій Гуляєв. Вічна пам'ять!" – написав він.

Зауважимо, Віталій Гуляєв був першим командиром 13 батальйону 58-ї бригади. Також він служив у 93-й бригаді “Холодний Яр”. Минулого вересня він очолив 28-му Одеську бригаду імені Лицарів Зимового Походу. Під командуванням Гуляєва бригада зупинила просування російських військ на півдні.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, чому вирішив оприлюднювати кадри запеклих боїв, у яких його батальйон бере участь. Зовсім скоро артист повернеться на лінію фронту.

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